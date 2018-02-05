 Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2018 Pazartesi

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 05 Şubat 2018, Pazartesi

Güncelleme: 05 Şubat 2018, Pazartesi 15:57

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği, yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Turun ilk maçında Beşiktaş, sahasında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN