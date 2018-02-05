Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2018, Pazartesi
Güncelleme: 05 Şubat 2018, Pazartesi 15:57
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği, yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.
Turun ilk maçında Beşiktaş, sahasında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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