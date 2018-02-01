Balkonlar bile doldu
Türkiye Kupası 01 Şubat 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Şubat 2018, Perşembe 01:01
GİRESUNSPOR'UN evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmaya ilgi büyüktü... Karşılaşmanın biletleri tükenmişti. Giresun Atatürk Stadı'nda boş yer yoktu. Sadece tribünler değil, kale arkasında sahanın tamamını gören evlerin balkonları da doldu taştı. Giresun halkı hem takımlarını destekledi hem de sarı-lacivertli ekibin yıldızlarını izleme şansı yakaladı. 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdiler.
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