 Balkonlar bile doldu - Türkiye Kupası - 1 Şubat 2018 Perşembe

Balkonlar bile doldu

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Türkiye Kupası 01 Şubat 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Şubat 2018, Perşembe 01:01

Balkonlar bile doldu

GİRESUNSPOR'UN evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmaya ilgi büyüktü... Karşılaşmanın biletleri tükenmişti. Giresun Atatürk Stadı'nda boş yer yoktu. Sadece tribünler değil, kale arkasında sahanın tamamını gören evlerin balkonları da doldu taştı. Giresun halkı hem takımlarını destekledi hem de sarı-lacivertli ekibin yıldızlarını izleme şansı yakaladı. 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdiler.

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