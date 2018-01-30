Fenerbahçe kafilesi Giresun'da
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.
Türkiye Kupası 30 Ocak 2018, Salı
Güncelleme: 30 Ocak 2018, Salı 23:45
Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, bir grup taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman ve bazı oyuncularla fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.
Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.
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