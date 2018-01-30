Çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Akın Çorap Giresunspor ile Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarının programı şu şekilde:



18.30 Teleset Mobilya Akhisaspor - Kayserispor (Özgür Yankaya )

20.30 Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)