Çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.
Türkiye Kupası 30 Ocak 2018, Salı
Güncelleme: 30 Ocak 2018, Salı 15:30
Akın Çorap Giresunspor ile Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarının programı şu şekilde:
18.30 Teleset Mobilya Akhisaspor - Kayserispor (Özgür Yankaya )
20.30 Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)
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