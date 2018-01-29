Dev şölen başlıyor

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 8 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği çeyrek final maçları yarın Beşiktaş-G.Birliği karşılaşmasıyla start alıyor. Son 8'de Fenerbahçe, kupada tarih yazan TFF 1. Lig'den Giresunspor'la çarşamba günü Karadeniz'de karşılaşırken, bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde eşleşecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe bu turu geçerse yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar. Son şampiyon Konya ise kupanın favorilerinden G.Saray'la kozlarını perşembe günü paylaşacak. Süper Lig'in flaş ekipleri Akhisarspor'la Kayseri de çarşamba günü Akhisar'da iddiasını ortaya koyacak.



Çarşamba ve perşembe günü de sürecek futbol resitalinde rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 4 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



İLK MAÇLAR

YARIN

20.30: Beşiktaş-Gençlerbirliği: (Vodafone Park)



ÇARŞAMBA

18.30: T.M. Akhisar-Kayseri: (Spor Toto Akhisar) 20.30: A.Ç. Giresun-F.Bahçe: (Atatürk)



PERŞEMBE

20.30: A. Konya-Galatasaray: (Konya BB)



İKİNCİ MAÇLAR

6 ŞUBAT SALI

20.30: Gençlerbirliği-Beşiktaş: (19 Mayıs)



7 ŞUBAT ÇARŞAMBA

18.30: Kayseri-T.M. Akhisar: (BB Kadir Has) 20.30: F.Bahçe-A.Ç. Giresun: (Ülker)



1 ŞUBAT PERŞEMBE

20.30: Galatasaray-A. Konya: (TT Stadı