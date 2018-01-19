 ‘Kupada ilerleyeceğiz’ - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2018 Cuma

‘Kupada ilerleyeceğiz’

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Türkiye Kupası 19 Ocak 2018, Cuma

Güncelleme: 19 Ocak 2018, Cuma 00:26

Trabzonspor'u eleyerek çeyrek finale kalan Konya'da stoper Selim Ay, "İki sene UEFA'ya katılmış ve iki kupa almış bir Konya var. Her yaşadığımızdan tecrübe ediniyoruz. Kupada da ilerleyeceğiz" dedi.

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