‘Kupada ilerleyeceğiz’
Türkiye Kupası 19 Ocak 2018, Cuma
Güncelleme: 19 Ocak 2018, Cuma 00:26
Trabzonspor'u eleyerek çeyrek finale kalan Konya'da stoper Selim Ay, "İki sene UEFA'ya katılmış ve iki kupa almış bir Konya var. Her yaşadığımızdan tecrübe ediniyoruz. Kupada da ilerleyeceğiz" dedi.
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