 Kupada eşleşmeler belli oldu - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2018 Cuma

Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 19 Ocak 2018, Cuma

Güncelleme: 19 Ocak 2018, Cuma 00:20

Kupada eşleşmeler belli oldu

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. A Spor'da canlı yayınlanan kura çekimine son 16 turundan gelen 8 takım katıldı. 4 takımın seri başı olduğu kurada maçlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk karşılaşmalar, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak. Yine muhtemel yarı final kuralarının da çekileceği futbol resitalinde, ilk maçlar 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan'da yapılacak.

HEYECAN TURKUAZ MEDYA KANALLARINDA
Birbirinden çekişmeli 4 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından HD kalitesinde naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak dev finalde kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

T.M.AKHİSAR - KAYSERİSPOR

A.KONYASPOR - GALATASARAY

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ

A.Ç. GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (34 yorum)
alemin kralı alemin kralı

Playof yok mu playof?

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır4
cevapla 19.01.2018 14:46
Alemin Kralı Alemin Kralı

Geçen yılın kupa şampiyonu niye ATİKER KONYASPOR niye seri başı değil?

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır10
cevapla 19.01.2018 14:44
ali kaplan ali kaplan

fenerbahçe gençlerbirliği , beşiktaş galatasaray ,kayseri konya ,akhisar giresun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır7
cevapla 19.01.2018 14:39
aaaaa aaaaa

Bjk-Gençler, Fb-Konya, Gs/Kayseri, Akhisar-Giresun

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır6
cevapla 19.01.2018 14:38
Murat Murat

GS - Kayseri, FB - Gençlerbirliği, BJK - Giresun, Akhisar - Konya

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır9
cevapla 19.01.2018 14:36
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (34 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN