Kupada eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası 19 Ocak 2018, Cuma
Güncelleme: 19 Ocak 2018, Cuma 00:20
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. A Spor'da canlı yayınlanan kura çekimine son 16 turundan gelen 8 takım katıldı. 4 takımın seri başı olduğu kurada maçlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk karşılaşmalar, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak. Yine muhtemel yarı final kuralarının da çekileceği futbol resitalinde, ilk maçlar 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan'da yapılacak.
HEYECAN TURKUAZ MEDYA KANALLARINDA
Birbirinden çekişmeli 4 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından HD kalitesinde naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak dev finalde kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
T.M.AKHİSAR - KAYSERİSPOR
A.KONYASPOR - GALATASARAY
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ
A.Ç. GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE
Geçen yılın kupa şampiyonu niye ATİKER KONYASPOR niye seri başı değil?cevapla 19.01.2018 14:44
fenerbahçe gençlerbirliği , beşiktaş galatasaray ,kayseri konya ,akhisar giresuncevapla 19.01.2018 14:39
Bjk-Gençler, Fb-Konya, Gs/Kayseri, Akhisar-Giresuncevapla 19.01.2018 14:38
GS - Kayseri, FB - Gençlerbirliği, BJK - Giresun, Akhisar - Konyacevapla 19.01.2018 14:36
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