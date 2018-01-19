Kayseri engel tanımaz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçı 3-1 kazanan Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. A Spor'dan yayınlanan maça iyi başlayan ev sahibi bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 30. dakikada Levent'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte kendini unutturan yeni transfer William, şık kafa vuruşuyla konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.



BOLDRİN SAHNE ALDI

İkinci yarıda karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadelede iki ekip de önemli pozisyonlar buldu. Karşılaşmanın sonlarında tempoyu düşüren Kayseri'de, şık paslaşmaların ardından ceza sahasında topla buluşan Boldrin düzgün bir vuruşla 80. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar, 2-0'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı başaran taraf oldu.



TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Mücadelenin 26'ıncı dakikasında saha bir anda karıştı. Antalyasporlu Danilo'nun, Kana-Bıyık'a arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Kayserispor'un Rumen teknik direktörü Sumudica da pozisyona sarı kart verilmesi üzerine çılgına döndü ve uzun süre itirazlarda bulundu. Deniz Kadah ve Espinoza arasındaki tartışma diğer oyuncular tarafından güçlükle yatıştırılırken, iki oyuncu da maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.