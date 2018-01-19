A Spor'da çeyrek ve yarı final şovu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları bugün saat 15.00'te A Spor ekranlarında çekiliyor. Yine çift maç eleme usulü olacak dev şölende; ilk karşılaşmalar, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan'da oynanacak
Türkiye Kupası 19 Ocak 2018, Cuma
Güncelleme: 19 Ocak 2018, Cuma 00:20
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekim töreni, bugün saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kura çekimine Son 16 turundan gelen 8 takım katılacak. 8 takım arasında seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde 4 takım seri başı olacak ve maçlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk karşılaşmalar, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak. Yine muhtemel yarı final kuralarının da çekileceği futbol resitalinde, ilk maçlar 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan'da yapılacak.
Birbirinden çekişmeli 4 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından HD kalitesinde naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak dev finalde kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
SERİ BAŞLARI TAKIMLAR
BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE
GALATASARAY
T.M. AKHİSAR
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
GENÇLERBİRLİĞİ
A. KONYASPOR
KAYSERİSPOR
A.Ç. GİRESUNSPOR
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