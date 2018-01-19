A Spor'da çeyrek ve yarı final şovu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekim töreni, bugün saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kura çekimine Son 16 turundan gelen 8 takım katılacak. 8 takım arasında seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde 4 takım seri başı olacak ve maçlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk karşılaşmalar, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak. Yine muhtemel yarı final kuralarının da çekileceği futbol resitalinde, ilk maçlar 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan'da yapılacak.



Birbirinden çekişmeli 4 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından HD kalitesinde naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak dev finalde kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.





SERİ BAŞLARI TAKIMLAR

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

GALATASARAY

T.M. AKHİSAR





SERİ BAŞI OLMAYANLAR

GENÇLERBİRLİĞİ

A. KONYASPOR

KAYSERİSPOR

A.Ç. GİRESUNSPOR