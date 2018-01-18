Kupada çeyrek finalistler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Türkiye Kupası 18 Ocak 2018, Perşembe
Güncelleme: 18 Ocak 2018, Perşembe 23:08
Maçların tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler, yarın saat 15:00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Son 16 turunda alınan sonuçlar şu şekilde:
İKİNCİ MAÇ - (İLK MAÇ)
Bursaspor- Gençlerbirliği 2-1 (0-1) ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 1-1 (0-1) ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-1 (0-2) ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor: 1-0 (1-2) ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor: 2-1 (1-3) ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlıspor - Beşiktaş: 2-1 (1-4) ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalyaspor - Kayserispor: 0-2 (1-3)
Bucaspor - Galatasaray: 0-3 (0-3)
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