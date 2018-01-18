Giresunspor'da çeyrek final sevinci

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'i eleyen Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, "Herkes Medipol Başakşehir'i favori görmüş, Giresunspor'un bu turu geçemeyeceğini söylüyordu. Siz inanırsanız, mücadele ederseniz, bu inancın ve mücadelenin önünde kimse duramaz." dedi.

Bozbağ, düzenlediği basın toplantısında, son 16 turunda Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 kaybetmelerine rağmen, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdiklerini belirtti.

Giresun halkı ve Giresunspor taraftarına bu mutluluğu yaşatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozbağ, "Böyle başarılardan sonra şehrin mutluluğunu görmek şahsımı ve yönetim kurulumu çok mutlu ediyor. Çok uzun süreçten geldik buralara. Hızla yükselen bir Giresunspor gerçeği var. Başarıya ulaşmak, bu seviyelere gelmek hiç kolay olmadı." diye konuştu.



Medipol Başakşehir ile eşleştiklerinde kamuoyunun Süper Lig temsilcisini favori gördüğünü, ancak elde ettikleri sonuçla herkesi yanılttıklarını kaydeden Bozbağ, şöyle devam etti:

"Herkes Medipol Başakşehir'i favori görerek, Giresunspor'un bu turu geçemeyeceğini söylüyordu. Çok da normal, yıldızlar takımı. Onun için hep aynı şeyi söylüyorum; 'siz inanırsanız, mücadele ederseniz, bu inancın ve mücadelenin önünde kimse duramaz.' Görevde olduğumuz süre içerisinde bu armayı yükseltmeye devam edeceğiz. Giresunlunun bunlara ihtiyacı var. Bunlar çok güzel duygular. Karşınızdaki takım Süper Lig'in lideri. Sahasında aldığı sonuçlar ortada. Belki bir futbolcusu Giresunspor'un bütçesiyle aynı eş değer derecede. Adebayor, Emre Belözoğlu, Kerim Frei, Gökhan İnler hepsi Süper Lig'in önemli yıldızları. Elde edilen başarıdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan birisiyle eşleşmeyi, yarı final veya final oynamayı hedeflediklerini aktaran Bozbağ, şunları kaydetti:

"Spor Toto BAL Ligi, TFF 3. Lig, TFF 2. Lig, TFF 1. Lig ve Süper Lig takımlarının katıldığı kupada son 8 takım arasına girdik. Yedi Süper Lig takımının arasında tek TFF 1. Lig ekibi olduk. Emeği geçen başta teknik heyet, oyuncularıma, personele, yönetim kuruluma, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz çeyrek finalde Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan birisiyle eşleşmeyi istiyoruz. Üç büyüklerden birini burada misafir etmeyi ve Medipol Başakşehir'e yaptığımız tarifenin aynısını uygulamayı hedefliyoruz. Başkanlığımda bunları söylemek de varmış."

Başkan Bozbağ, misafirperverliklerinden dolayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan çok asıl hedeflerinin 41 yıllık süre gelen Süper Lig özlemini sonlandırmak olduğunu belirten Mustafa Bozbağ, "Ligde 17 çok zorlu maç oynayacağız. Burada yenilgiler ve galibiyetler olacak. El birliğiyle, tek yumruk olarak mayıs ayında mutlu sona ulaşmak için var gücümüzle çalışmamız lazım. Bizim tek derdimiz bu kulübün 41 yıllık hayalini gerçekleştirmek. Yönetimlerin 41 yıldır çok uğraştığı ancak başaramadığı hayalin peşinde koşmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Başarırız, başaramayız. Biz bu takımı şampiyonluğa oynatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi kadroya dahil edilen Maurice Dale ile yolların ayrıldığını ifade eden yeşil-beyazlı kulübün başkanı, bir yerli ve yabancı forvet ile bir orta saha oyuncusu transfer edeceklerini, belirledikleri isimlerle görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.