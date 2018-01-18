Çeyrek Finale son 2 bilet A Spor’da

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşadı. Son 16 turunda rövanş heyecanı bugün oynanacak 2 maçla sona erecek ve futbol şöleni çeyrek finallerle devam edecek. Futbol resitalinde, çeyrek final biletini almak isteyen takımlar son kozlarını oynayacak. Buca-G.Saray ve Antalya-Kayseri, bugün A Spor ekranlarında çeyrek finale adını yazdırmak için sahaya çıkacak. A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak.



ÇEYREK VE YARI FİNAL KURALARI YARIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek ve Yarı Final kura çekim töreni, yarın saat 15.00'te Riva'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Dev şölende final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de gerçekleştirilecek.