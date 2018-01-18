 Akigo çeyrek finalde - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2018 Perşembe

Akigo çeyrek finalde

Akhisar, ilk maçta 2-1 yenildiği Bolu’yu yeni transferi Seleznyov’un penaltı golüyle geçti

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2018, Perşembe

Güncelleme: 18 Ocak 2018, Perşembe 00:49

Akigo çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda A2'deki rövanş maçında Boluspor'u tek golle mağlup eden Akhisarspor, çeyrek finale yükseldi. Bolu'da 2-1 yenilen Akigo, Karabük'ten yeni transferi Ukraynalı yıldız Seleznyov'un penaltı golüyle deplasmanda attığı golün avantajı sonucu tur atladı. Ege ekibinde Bursa'dan transfer edilen takımın eski kaptanı Bilal Kısa da 2. yarıda oynadı. Öte yandan 2. yarıda yeni stadına geçecek Akhisar, Manisa'da son kez sahne aldı

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