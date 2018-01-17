Timsah veda etti

Başkent ekibinde Skuletic, son 2 maçta gol attığı yeşil-beyazlıları yine boş geçmedi Agu ve Yusuf’la umutlanan ev sahibi 90+5’te direğe takıldı ve çeyrek finale veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turunda A2'den yayınlanan müthiş maçta, Bursaspor 1-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında G.Birliği'ni 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti. Baskılı başlayan Timsah, 12'de Barış'la gol fırsatını değerlendiremedi. Kırmızısiyahlılar, 19'da Alper'in sağdan ortasını altı pasta kafayla havalandıran Skuletic'le öne geçti. Timsah'ta genç stoper Ertuğrul 25'te sakatlanıp oyundan çıktı. Bursaspor'un beraberlik golü 33'te penaltı noktası üzerinden ağları bulan Agu'yla geldi ve ilk yarı 1-1 bitti.



SAVUNMAYI AŞAMADI

Timsah galibiyet golü için fazla beklemedi. Takımın kamptaki yıldızlarından Yusuf Erdoğan 49'da arka direğe yapılan ortayı filelerle buluşturdu: 2-1. Tur için 1 gol yeten yeşil-beyazlılar, bu dakikadan sonra iyi kapanan Gençler savunmasını aşamadı. 90+1'de Sow kale önünde istediği vuruşu yapamadı. 90+5'te ise ceza sahasında yapılan vuruşta yan direkten dönen topla tribündeki taraftarlar yıkıldı. Kupanın favorisi Bursaspor, çeyrek final biletini G.Birliği'ne kaptırdı.