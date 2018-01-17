Pektemek tur demek
4-1'in rövanşında deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 17 Ocak 2018, Çarşamba 19:33
Golsüz geçen ilk 80 dakikanın ardından son bölümde gol düellosu yaşandı ve 5 dakika arayla 3 gol birden atıldı.
Beşiktaş 83'te Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçti. Lens'in sol kanattan ortaladığı topa Mustafa ceza sahasında şık bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.
86. dakikada Cikalleshi'nin golüyle Osmanlıspor skoru 1-1 yaptı.
87. dakikada Mitrovic'in müdahalesiyle Aminu Umar yerde kalınca Osmanlıspor penaltı kazandı. Cikalleshi, penaltıyı gole çevirdi ve 4-1'in rövanşında takımını 2-1 öne geçirdi.
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