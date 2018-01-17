 Kupada yarının hakemleri açıklandı - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2018 Çarşamba

Kupada yarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun yarın oynanacak 2'nci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 17 Ocak 2018, Çarşamba

Güncelleme: 17 Ocak 2018, Çarşamba 12:11

Yarın oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN
18.00 Antalyaspor - Kayserispor (HALİL UMUT MELER)
20.30 Bucaspor - Galatasaray (SERKAN TOKAT)

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