Kupada yarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun yarın oynanacak 2'nci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 17 Ocak 2018, Çarşamba 12:11
Yarın oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
18.00 Antalyaspor - Kayserispor (HALİL UMUT MELER)
20.30 Bucaspor - Galatasaray (SERKAN TOKAT)
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