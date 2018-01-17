Başakşehir kupaya veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Başakşehir kendi sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Ancak ilk maçı Giresunspor 3-1 kazandığı için bir üst tura çıkan taraf Çotanaklar oldu

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu eşleşmesinin rövanşında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yense bu skor ev sahibine tur için yetmedi.



13. dakikada Başakşehir Adebayor'un golüyle öne geçti. Çotanaklar bu gole 25. dakikada Aykut Demir'le karşılık verdi.







BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

34. dakikada Dodo topla hızlı çıkarken Kerim Frei bu futbolcuyu faul yaparak indirdi. Hakem Suat Arslanboğa bu futbolcuyu 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderdi.



İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta bütün riskleri alan Başakşehir, 78. dakikada Attamah'ın golüyle 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra Başakşehir 1 gol atıp maçı uzatmalara götürmek için rakip kalede baskı kurdu ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca çeyrek finale yükselen taraf Karadeniz ekibi Akın Çorap Giresunspor oldu.