Akhisarspor çeyrek finalde!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında Akhisarspor sahasında Boluspor'u konuk etti.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 17 Ocak 2018, Çarşamba 16:27
Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'u konuk etti. Akhisarspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçı, Seleznyov'un penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. İlk karşılaşmadan 2-1 yenik ayrılan Manisa temsilcisi, deplasmanda attığı golün avantajıyla tur atlayan taraf oldu.
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