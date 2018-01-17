170 taraftar izledi
Türkiye Kupası 17 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 17 Ocak 2018, Çarşamba 01:58
Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki rövanş maçına fazla ilgi yoktu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın şehir merkezlerine uzaklığı nedeniyle sadece 170 taraftar maça gitti. 170 biletin 150'sini Fenerbahçeli seyirciler alırken, 20 İstanbul taraftarı maçtaydı.
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