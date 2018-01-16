 Kupada yarının maçlarının hakemleri açıklandı - Türkiye Kupası - 16 Ocak 2018 Salı

Kupada yarının maçlarının hakemleri açıklandı

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Türkiye Kupası 16 Ocak 2018, Salı

Güncelleme: 16 Ocak 2018, Salı 13:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun 2'nci maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kupada yarın oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle;

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
18.00 Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor (Suat Arslanboğa)
20.30 Osmanlıspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)

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