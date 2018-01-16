Kupada yarının maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun 2'nci maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kupada yarın oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle;



14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

18.00 Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor (Suat Arslanboğa)

20.30 Osmanlıspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)