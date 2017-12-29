Zaferin adı Bolu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisar ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, yenik duruma düşmesine rağmen kazandı

Taraftarı önünde Süper Lig ekibi Akhisarspor'u konuk eden Boluspor, zafere uzanan taraftı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında rakibini 2-1 yenen Yarenler, rövanş öncesi avantajı kaptı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında 3 gol vardı. Özellikle bu bölümde üstün olan ev sahibi ekip, son dakikalarda atttığı golle hedefine ulaştı.



SON SÖZ MELİH'TEN

Perdeyi açan isim 63. dakikada Muğdat oldu. Akhisar'ın öne geçmesinin ardından üst üste pozisyonlara giren Boluspor, Kadir Keleş'in 84. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Ataklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, 88'de Melih'in golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.