Rövanş maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2017, Cuma
Güncelleme: 29 Aralık 2017, Cuma 17:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği Son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
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