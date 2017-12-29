 Rövanş maçlarının programı açıklandı - Türkiye Kupası - 29 Aralık 2017 Cuma

Rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı.

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Türkiye Kupası 29 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 29 Aralık 2017, Cuma 17:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği Son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

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behcet behcet

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cevapla 29.12.2017 17:29
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