Taraftardan büyük destek

Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçı için Ülker Stadı'na gelen taraftarlar takımlarına büyük destek verdiler. Sarı-lacivertliler bir an bile olsun susmadı. Seyirciler maç öncesi futbolcuları çağırarak yumruk şov yaptırdı. Ardından santrayla birlikte gol için tezahüratlarına başladılar. Mathieu Valbuena'nın ilk yarıda verilmeyen penaltısının ardından da hakem Arda Kardeşler'e tepkilerini gösterdiler.