Penaltıyı yedi
Türkiye Kupası 28 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 28 Aralık 2017, Perşembe 01:25
Fenerbahçe'nin, İstanbulspor ile oynadığı Türkiye Kupası son 16 ilk maçında hakem Arda Kardeşler net penaltıyı atladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Mathieu Valbuena kaleyi tam karşıdan gören yerden sert bir şut çekti. İstanbulsporlu Wellington, meşin yuvarlağı koluyla durdurdu. Arda Kardeşler önü açık pozisyonu atladı. Başta Valbuena olmak üzere sarı-lacivertli futbolcular penaltıları verilmeyince hakeme yoğun itirazda bulundular.
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