Penaltıyı yedi

Fenerbahçe'nin, İstanbulspor ile oynadığı Türkiye Kupası son 16 ilk maçında hakem Arda Kardeşler net penaltıyı atladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Mathieu Valbuena kaleyi tam karşıdan gören yerden sert bir şut çekti. İstanbulsporlu Wellington, meşin yuvarlağı koluyla durdurdu. Arda Kardeşler önü açık pozisyonu atladı. Başta Valbuena olmak üzere sarı-lacivertli futbolcular penaltıları verilmeyince hakeme yoğun itirazda bulundular.