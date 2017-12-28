İlk maçlarda son raunt

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor, futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği Son 16 Turunda ilk maçların heyecanı bugün oynanacak 2 karşılaşmayla sona eriyor. Son 2 sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş saat 20.30'da Osmanlıspor'la, TFF 1. Lig'den Boluspor saat 16.30'da Süper Lig'in flaş ekiplerinden Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak. Her iki mücadele de Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı A2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Dev şölende rövanşlar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya kanallarında olacak.



GÜNÜN PROGRAMI



BUGÜN:

16.30: Bolu-T.M. Akhisar: Suat Arslanboğa A2

20.30: Beşiktaş-Osmanlı: Alper Ulusoy A2