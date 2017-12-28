Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten Q7'ye kesik

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Başkent ekibiyle karşılaşacak Vodafone Park’taki mücadele 20.30’da başlayacak ve a2’den canlı olarak yayınlanacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak. Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.



Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Cenk Tosun, Negredo

Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Anıl, Maxsö, Numan, Vrsajevic, Carlos, Hasan, Özer, Regattin, Serdar, Doukara