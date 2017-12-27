 Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! - Türkiye Kupası - 27 Aralık 2017 Çarşamba

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba

Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 12:54

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 2 müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:

16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Suat Arslanboğa

20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Alper Ulusoy

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