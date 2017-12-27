Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 12:54
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 2 müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:
16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Suat Arslanboğa
20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Alper Ulusoy
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