Lig lideri Başakşehir'e kupa darbesi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Akın Çorap Giresunspor'a konuk oldu. Yeşil-beyazlılar, güçlü rakibini Diabang Dialiba, Maurice Dale ve Dmytro Korkishko'nun golleriyle 3-1 mağlup edip büyük bir avantaj yakaladı. Başakşehir'in tek golü ise 75. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi.



Bu mücadelenin rövanş 16 Ocak'ta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Çeyrek finale yükselecek ekip bu karşılaşma sonrasında belli olacak.



