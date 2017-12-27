 Lig lideri Başakşehir'e kupa darbesi! - Türkiye Kupası - 27 Aralık 2017 Çarşamba

Lig lideri Başakşehir'e kupa darbesi!

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk karşılaşmasında Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

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Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba

Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 16:53

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Akın Çorap Giresunspor'a konuk oldu. Yeşil-beyazlılar, güçlü rakibini Diabang Dialiba, Maurice Dale ve Dmytro Korkishko'nun golleriyle 3-1 mağlup edip büyük bir avantaj yakaladı. Başakşehir'in tek golü ise 75. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Bu mücadelenin rövanş 16 Ocak'ta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Çeyrek finale yükselecek ekip bu karşılaşma sonrasında belli olacak.

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lazengineer lazengineer

Giresunspor iyi oynadı 3-0 olana dek hakem iyiydi ancak sonrasında kötü yönetmeye başladı başakşehirin gol öncesinde faul yoktu kesinlikle

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.12.2017 17:17
shirin shirin

basaksehir hangi skorla tur atlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.12.2017 17:12
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