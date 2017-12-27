Çotanaklar pusuya yattı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir'i konuk edecek olan Giresun'dan rakibine gözdağı... Karadeniz ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin, rövanaş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirtip, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.