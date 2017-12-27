Çotanaklar pusuya yattı
Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 00:06
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir'i konuk edecek olan Giresun'dan rakibine gözdağı... Karadeniz ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin, rövanaş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirtip, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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