Gençler, Timsah'ı devirdi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Bursaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Ertuğrul'un gelişine vurduğu şutta top direkten döndü.

25. dakikada Skuletic'in yaklaşık 30 metreden vurduğu düzgün şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



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74. dakikada Zeki Yavru'nun uzaktan vurduğu şutta top üstten auta çıktı.

84. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta faul kazanan Gençlerbirliği'nde topun başına Ahmet Oğuz geçti. Ahmet'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.

85. dakikada Bursaspor atağında topu kesen Ndiaye topu gelişi güzel şekilde rakip sahaya gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Zeki Yavru kaleci ile karşı karşıya kalma fırsatı yakaladı. Ancak kaleci Muhammed kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Aziz'in caza sahası dışında vurduğu şutta kaleci Hopf topu güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada köşe vuruşu kazanan Bursaspor'da topun başına Yusuf Erdoğan geçti. Yusuf'un ortasına topa yükselen Faty'nin kafa vuruşunda kaleci Hopf soluna yatarak topu kontrol etti.