3 günde 8 maç Turkuvaz'da
Turkuvaz Medya’nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu programı açıklandı. 26 Aralık’ta başlayacak dev şölende birbirinden çekişmeli 8 maç, Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak
Türkiye Kupası 20 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 20 Aralık 2017, Salı 23:36
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 16 takımın çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya geleceği Son 16 maçlarının programı açıklandı. 26, 27 ve 28 Aralık tarihlerinde yapılacak futbol resitalinde rövanşlar 16, 17 ve 18 Ocak'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz, HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
İŞTE SON 16 TURU PROGRAMI
26 ARALIK SALI:
18.30: G.Birliği-Bursaspor
20.30: G.Saray-Bucaspor
27 ARALIK ÇARŞAMBA:
15.00: Giresun-M.Başakşehir
16.30: Kayseri-Antalya
18.30: A.Konya-Trabzon
20.30: F.Bahçe-İstanbulspor
28 ARALIK PERŞEMBE:
16.30: Boluspor-Akhisarspor
20.30: Beşiktaş-Osmanlıspor
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