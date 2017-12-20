3 günde 8 maç Turkuvaz'da

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 16 takımın çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya geleceği Son 16 maçlarının programı açıklandı. 26, 27 ve 28 Aralık tarihlerinde yapılacak futbol resitalinde rövanşlar 16, 17 ve 18 Ocak'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz, HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



İŞTE SON 16 TURU PROGRAMI



26 ARALIK SALI:

18.30: G.Birliği-Bursaspor

20.30: G.Saray-Bucaspor



27 ARALIK ÇARŞAMBA:

15.00: Giresun-M.Başakşehir

16.30: Kayseri-Antalya

18.30: A.Konya-Trabzon

20.30: F.Bahçe-İstanbulspor



28 ARALIK PERŞEMBE:

16.30: Boluspor-Akhisarspor

20.30: Beşiktaş-Osmanlıspor