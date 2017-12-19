 Kupada maç programı açıklandı - Türkiye Kupası - 19 Aralık 2017 Salı

Kupada maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçlarının programı açıklandı.

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Türkiye Kupası 19 Aralık 2017, Salı

Güncelleme: 19 Aralık 2017, Salı 11:39

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği Son 16 Turu karşılaşmaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:

26.12.2017 SALI
18.30 Gençlerbirliği - Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20:30 Galatasaray - Bucaspor (Türk Telekom)

27.12.2017 ÇARŞAMBA
15:00 Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)
16:30 Kayserispor - Antalyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
18:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20:30 Fenerbahçe - İstanbulspor (Ülker Stadyumu)

28.12.2017 PERŞEMBE
16:30 Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)
20:30 Beşiktaş - Osmanlıspor (Vodafone Park)

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