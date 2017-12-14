 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 belli oldu - Türkiye Kupası - 15 Aralık 2017 Cuma

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarının sona ermesiyle son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu.

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 23:49

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, 15 Aralık 2017 Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılacağı kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar ise şöyle;

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Beşiktaş
Başakşehir
Fenerbahçe
Galatasaray
Antalyaspor
Trabzonspor
Akhisar Bld.
Gençlerbirliği

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Konyaspor
Osmanlıspor
Bursaspor
Kayserispor
Boluspor
Giresunspor
İstanbulspor
Bucaspor

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