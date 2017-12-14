Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarının sona ermesiyle son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, 15 Aralık 2017 Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılacağı kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar ise şöyle;

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Galatasaray

Antalyaspor

Trabzonspor

Akhisar Bld.

Gençlerbirliği

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Konyaspor

Osmanlıspor

Bursaspor

Kayserispor

Boluspor

Giresunspor

İstanbulspor

Bucaspor