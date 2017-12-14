Osmanlıspor 10 kişiyle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki Süper Lig takımını A2'de karşı karşıya getiren maçta, Osmanlı ilk karşılaşmada 3-1 yendiği Y.Malatya'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak, tur vizesini aldı. Mor-sarılılar henüz santrayla 10 kişi kaldı. Eren'e sert giren Tugay 25. saniyede kırmızı kart gördü. Osmanlı, 10 kişi kalmasına rağmen 19'da Aminu'yla öne geçti. Eren 26'da eşitliği sağladı. Y.Malatya kalan sürede turu getirecek skoru alamadı ve Osmanlı Son 16'ya adını yazdırdı.



25. saniyede kızardı

Y.Malatya Osmanlı maçı başlar başlamaz ilginç anlara sahne oldu. Başkent ekibinin orta sahası Tugay, santra yapıldıktan 25 saniye sonra Yeni Malatyalı Eren'e çok sert bir müdahalede bulundu. Hakem Serkan Çınar tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi. Mor-sarılılar 90 dakika 10 kişi oynamasına rağmen tur atlamayı başardı.