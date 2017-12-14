 Medipol Başakşehir sürprize izin vermedi - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2017 Perşembe

Medipol Başakşehir sürprize izin vermedi

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 21:52

3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kahramanmaraşspor'u konuk eden İstanbul ekibi, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol ise 52. dakikada Mehmet Batdal'dan geldi. İlk maçı da 3-1 kazanan Medipol Başakşehir, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.

GOL: MEHMET BATDAL | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-0 KAHRAMANMARAŞSPOR (TIKLA İZLE)

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