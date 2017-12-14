Medipol Başakşehir sürprize izin vermedi

3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kahramanmaraşspor'u konuk eden İstanbul ekibi, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol ise 52. dakikada Mehmet Batdal'dan geldi. İlk maçı da 3-1 kazanan Medipol Başakşehir, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.



GOL: MEHMET BATDAL | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-0 KAHRAMANMARAŞSPOR (TIKLA İZLE)