 Kayserispor rahat turladı - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2017 Perşembe

Kayserispor rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Eyüpspor'a konuk olan Kayserispor maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 15:20

2018'de 100. yılını kutlayacak olan İstanbul'un köklü kulüplerinden Eyüpspor sahasında Süper Lig ekibi Kayserispor'u ağırladı.

Esenler Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetti.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Kayserispor'un golleri 29. dakikad Deniz Türüç ve 74. dakikada Geoffrey Bia'dan geldi.

İlk maçı 3-2 kazanan Kayserispor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan taraf oldu.

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