Karabüksor'a kupada şok
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Kardemir Karabükspor, konuğu olduğu İstanbulspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 15:50
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan ve Suat Arslanboğa'nın düdük çaldığı mücadelede İstanbulspor ve Karabükspor tur için kozlarını paylaştı.
Karabükspor'un sahasında 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbulspor 32. dakikada Halil Çolak'ın golüyle öne geçti, Karabükspor'un skoru dengeleme çabaları sonuç vermeyince İstanbulspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor deplasmanda attığı gol avantajıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan taraf oldu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kayserispor rahat turladı
-
Abdullah'ın golü Avrupa basın...
-
Santradan 30 saniye sonra kırmızı...
-
Çotanak turu kaptı: 2-2