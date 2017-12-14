 Karabüksor'a kupada şok - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2017 Perşembe

Karabüksor'a kupada şok

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Kardemir Karabükspor, konuğu olduğu İstanbulspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 15:50

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan ve Suat Arslanboğa'nın düdük çaldığı mücadelede İstanbulspor ve Karabükspor tur için kozlarını paylaştı.

Karabükspor'un sahasında 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbulspor 32. dakikada Halil Çolak'ın golüyle öne geçti, Karabükspor'un skoru dengeleme çabaları sonuç vermeyince İstanbulspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor deplasmanda attığı gol avantajıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan taraf oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN