Süper Lig takımı kupadan elendi!

TFF 2. Lig ekibi Bucaspor, 2-1’in rövanşında Sivasspor'u sahasında 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sürpriz skor da Bucaspor'dan geldi. TFF 2. Lig ekibi sarı-lacivertliler, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında sahasında 1-0'la geçerek tur vizesini aldı.

A Spor'dan yayınlanan maçta İzmir ekibi 3. dakikada Abdullah Bolikuv'un tek golüyle sahadan galip ayrıldı ve son 16'ya adını yazdırdı.