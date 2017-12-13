Süper Lig takımı kupadan elendi!
TFF 2. Lig ekibi Bucaspor, 2-1’in rövanşında Sivasspor'u sahasında 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Türkiye Kupası 13 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 13 Aralık 2017, Çarşamba 18:22
Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sürpriz skor da Bucaspor'dan geldi. TFF 2. Lig ekibi sarı-lacivertliler, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında sahasında 1-0'la geçerek tur vizesini aldı.
A Spor'dan yayınlanan maçta İzmir ekibi 3. dakikada Abdullah Bolikuv'un tek golüyle sahadan galip ayrıldı ve son 16'ya adını yazdırdı.
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