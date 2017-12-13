Sınıfta kaldılar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Yedekler ve genç isimlerden kurulu bir kadro ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, zayıf rakibi karşısında 10. dakikada Eren'in kafayla indirdiği Sinan Gümüş'ün ağlara göndermesiyle öne geçti. Galatasaraylı oyuncular rölantiye alırken 43'te Sivas Belediye Samet ile skoru eşitledi.









UZATMADA ATTILAR

İkinci yarının 79. dakikasında Samet kırmızı kartla atılmasına karşın Sivas Belediye, Galatasaray karşısında oyundan düşmedi. 90+1. dakikada da kazanılan korner vuruşundan golü buldu. Ceza sahasına açılan ortaya Ali Aydın çok iyi yükseldi ve skoru ilan eden golü kaydetti: 2-1. Buna karşılık ilk maçı 5-1 kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.



Soğukla mücadele

Galatasaray'ı Sivas'ta soğuk hava karşıladı. Maç saatinde sıcaklık -7 dereceye kadar düşerken teknik direktör Tudor, sağlık kurulundan oyuncuların bu durumdan etkilenmemesi adına gerekli tedbirleri almasını istedi. Krampon seçimleri ve kıyafet tercihleri buna göre yapıldı. Oyuncular içlikle sahaya çıktı.



Aslar çalıştı

Galatasaray'ın 19 kişilik Sivas kafilesinde önemli isimler yer almadı. Latovlevici, Tolga ve Mariano sakatlıkları, Gomis ise kart cezalısı olması nedeniyle bulunmadığı kafileye, Muslera, Carrasso, Maicon Roque, Serdar Aziz, Linnes, Denayer, Yasin, Belhanda, Ndiaye, Reges ve Feghouli de dahil edilmedi. As oyuncular Florya'da idman yaptı.



Mini yorum: Fırsat teptiler (Levent Tüzemen)

Çok iyi bulduğumu söyleyemem... Gençleri eleştirmiyorum. Heyecanlıydılar. Onlar için bu maçlar avantaj... Onun dışındaki oyuncular varlık gösteremediler. Örneğin Rodrigues'in oyuna girip girmediği belli bile değildi. Sinan da öyle... Kendine verilen şansları kullanmıyor. Galatasaray'da oynamak kolay değil. Performansını yükseltmen gerekiyor. Tarık Çamdal, Koray Günter de öyle... Bu oyuncular bu tür maçları zül olarak görüyorlar. Halbuki bu maçlar onlar için önemli bir fırsat...