Polis eşliğinde sahaya!

MANİSA 19 Mayıs Stadı'nda dün akşam ilginç görüntüler vardı. Bazı Beşiktaşlı taraftarların maçı Manisasporlu taraftarların olduğu bölümde izledikleri gözlendi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri; maçın oynandığı sırada bu taraftarları saha kenarında oluşturulan güvenlik koridorundan geçirerek Beşiktaşlı taraftarların olduğu tribüne yerleştirdiler.