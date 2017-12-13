Polis eşliğinde sahaya!
Türkiye Kupası 13 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 13 Aralık 2017, Çarşamba 02:12
MANİSA 19 Mayıs Stadı'nda dün akşam ilginç görüntüler vardı. Bazı Beşiktaşlı taraftarların maçı Manisasporlu taraftarların olduğu bölümde izledikleri gözlendi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri; maçın oynandığı sırada bu taraftarları saha kenarında oluşturulan güvenlik koridorundan geçirerek Beşiktaşlı taraftarların olduğu tribüne yerleştirdiler.
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