Giresun son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Akın Çorap Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta Giresunspor'a 4-2 mağlup olan Alanyaspor böylece kupaya veda eden ekip oldu.



Maçtan dakikalar:



2. dakikada Korkisho'nun ortasında topla buluşan Mert Örnek, topu ağlarla buluşturdu. 0-1



7. dakikada savunmanın hatasında topu alan Cenk Ahmet'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Akbaba'nın şutunu defans çizgiden çıkardı.



22. dakikada güzel hareketlerle ceza sahasına yaklaşan Lungu'nun şutunda top kaleci Fevzi'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



26. dakika ceza yayı üzerinden Emre'nin kullandığı serbest vuruşta kalecinin elinden kaçırdığı topu Serdar Çoban ağlara gönderdi. 1-1



53. dakikada Landel'in uzaktan sert şutunda kaleci parmaklarıyla son anda topu kornere çeldi.



63. dakikada gelişen Giresunspor atağında topla buluşan Fatih Atik, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

