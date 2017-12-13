90 dakikayı 10 kişi oynayan Osmanlıspor tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda, iki Süper Lig ekibinin eşleşmesinde Osmanlıspor, 3-1’in rövanşında, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalıp tur atladı

Ziraat Kupası'nda Osmanlıspor, ilk maçta 3-1 yendiği Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp adını Son 16 turuna yazdırdı.

Ligde Alanyaspor galibiyetiyle nefes alan başkent temsilcisi, kupada da yükselişini sürdürdü.





30. SANİYEDE KIRMIZI ÇIKTI!

Osmanlıspor, maçın henüz 30. saniyesinde Tugay Kaçar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Konuk ekip 1 kişi eksik oynamasına rağmen 19'da Umar Aminu'nun golüyle maçta öne geçti.

Yeni Malantyaspor bu gole 26. dakikada Eren Tozlu ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Osmanlıspor tur atlayan taraf oldu.