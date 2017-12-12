Trabzonspor kupada son 16'da | GOLLER BURADA

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Erzurumspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, rövanşta da farklı kazandı ve rakibini 5-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı