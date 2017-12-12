Trabzonspor kupada son 16'da | GOLLER BURADA
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Erzurumspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, rövanşta da farklı kazandı ve rakibini 5-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 16:36
TFF 1'inci Lig ekibi BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda avantajlı konuma geçen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde sahasında rakibini 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Karşılaşmada konuk ekip 54. dakikada Stephane Acka ile öne geçti.
İlk maçta hat-trick yapan Hugo Rodallega, 56. dakikada ağları havalandırarak skoru eşitledi.
Bordo-mavililer, 60 ve 62. dakikalarda Volkan Şen'in 2 golüyle skoru 3-1'e getirdi.
90+1'DE PENALTI VE KIRMIZI KART!
Trabzonspor, 87. dakilkada Theo Bongonda ile farkı üçe çıkardı.
Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Kamil Ahmet Çörekçi'ye ceza sahasında yapılan faul sonrası Trabzonspor penaltı kazanırken, mutlak golü önlediği gerekçesiyle Erzurum'dan Murat Kırmızı kart gördü.
Penaltıyı gole çeviren Hugo Rodallega, bu eşleşmede toplamda 5. golünü atarak maçın skorunu belirledi: 5-1.
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