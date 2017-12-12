Kupada son 16 aşkına

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. 5. tur karşılaşmalarında rövanşlar bugün oynanacak 6 maçla start alıyor. Yarın ve perşembe günü de sürecek futbol resitalinde, Son 16 turu biletini almak isteyen takımlar sahada son kozlarını oynayacak.



Birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



SON 16 KURALARI CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kuraları cuma günü çekilecek. Tören, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak. Son 16 Turu ilk maçları; 26, 27 ve 28 Aralık'ta oynanacak. Rövanşlar ise 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde.



BUGÜN: MAÇ - HAKEMLER- 1.MAÇ - YAYIN

13.30: Antalya-Orhangazi Kadir Sağlam 3-0 A SPOR

15.30: Bursa-Adanaspor Volkan Bayarslan 2-0 A SPOR

16.30: Bolu-Kasımpaşa Arda Kardeşler 3-1 A2

17.30: Trabzon-BB Erzurum Abdülkadir Bitigen 4-0 A SPOR

19.30: Sivas Bld.-G.Saray Serkan Tokat 1-5 A SPOR

21.00: Manisa-Beşiktaş Sarper Barış Saka 0-9 A2



YARIN: MAÇ - 1.MAÇ - YAYIN

13.30: G.Birliği-Kars 36 Spor 2-1 A SPOR

14.30: Akhisar-Ankara Demir 3-0 A2

16.30: Buca-Sivasspor 1-2 A SPOR

17.00: Y.Malatya-Osmanlı 1-3 A2

18.45: Alanya-Giresun 2-4 A SPOR

20.30: Adana Demir-F.Bahçe 0-6 ATV



Perşembe:

13.30: Eyüpspor-Kayseri 2-3 A SPOR

14.00: İstanbulspor-Karabük 1-2 A2

16.00: Konya-Batman Petrol 3-0 A SPOR

20.00: Başakşehir-K.Maraş 3-1 A SPOR