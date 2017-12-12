Kupada son 16 aşkına
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur rövanşları bugün başlıyor. 4 büyüklerin maçlarının yanı sıra diğer karşılaşmalar da nefesleri kesecek. Birbirinden çekişmeli maçlar, şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya’da ekranlara gelecek
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 00:35
TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. 5. tur karşılaşmalarında rövanşlar bugün oynanacak 6 maçla start alıyor. Yarın ve perşembe günü de sürecek futbol resitalinde, Son 16 turu biletini almak isteyen takımlar sahada son kozlarını oynayacak.
Birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
SON 16 KURALARI CUMA GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kuraları cuma günü çekilecek. Tören, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak. Son 16 Turu ilk maçları; 26, 27 ve 28 Aralık'ta oynanacak. Rövanşlar ise 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde.
BUGÜN: MAÇ - HAKEMLER- 1.MAÇ - YAYIN
13.30: Antalya-Orhangazi Kadir Sağlam 3-0 A SPOR
15.30: Bursa-Adanaspor Volkan Bayarslan 2-0 A SPOR
16.30: Bolu-Kasımpaşa Arda Kardeşler 3-1 A2
17.30: Trabzon-BB Erzurum Abdülkadir Bitigen 4-0 A SPOR
19.30: Sivas Bld.-G.Saray Serkan Tokat 1-5 A SPOR
21.00: Manisa-Beşiktaş Sarper Barış Saka 0-9 A2
YARIN: MAÇ - 1.MAÇ - YAYIN
13.30: G.Birliği-Kars 36 Spor 2-1 A SPOR
14.30: Akhisar-Ankara Demir 3-0 A2
16.30: Buca-Sivasspor 1-2 A SPOR
17.00: Y.Malatya-Osmanlı 1-3 A2
18.45: Alanya-Giresun 2-4 A SPOR
20.30: Adana Demir-F.Bahçe 0-6 ATV
Perşembe:
13.30: Eyüpspor-Kayseri 2-3 A SPOR
14.00: İstanbulspor-Karabük 1-2 A2
16.00: Konya-Batman Petrol 3-0 A SPOR
20.00: Başakşehir-K.Maraş 3-1 A SPOR
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