Kupa rövanşı Manisa’da
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Grandmedical Manisaspor ile deplasmanda karşılaşacak. a2’den canlı yayınlanacak mücadele 21.00’de başlıyor
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 00:07
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Grandmedical Manisaspor'a konuk olacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş, İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibini 9-0 gibi tarihi bir skorla yendi. Beşiktaş'ta cezası biten Caner Erkin de bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.
Yoğun bir tempo içinde mücadelesini sürdüren giren siyah- beyazlı ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş'in, bugünkü karşılaşmada yedek ağırlıklı kadroya görev vermesi bekleniyor.
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