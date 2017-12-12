Kupa rövanşı Manisa’da

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Grandmedical Manisaspor'a konuk olacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.



Beşiktaş, İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibini 9-0 gibi tarihi bir skorla yendi. Beşiktaş'ta cezası biten Caner Erkin de bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.



Yoğun bir tempo içinde mücadelesini sürdüren giren siyah- beyazlı ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş'in, bugünkü karşılaşmada yedek ağırlıklı kadroya görev vermesi bekleniyor.



