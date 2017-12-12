 Kayserispor'da kupa maçı hazırlıkları - Türkiye Kupası - 12 Aralık 2017 Salı

Kayserispor'da kupa maçı hazırlıkları

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 14 Aralık Perşembe günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı

Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 14:29

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular kondisyon, pas ve şut çalışmaları yaptı. Bir süre önce sakatlıktan dönen ve Beşiktaş maçında kulübede oturan futbolcular Silvestre Varela ve Asamoah Gyan da antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Erol Bedir ile bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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