Kayserispor'da kupa maçı hazırlıkları

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular kondisyon, pas ve şut çalışmaları yaptı. Bir süre önce sakatlıktan dönen ve Beşiktaş maçında kulübede oturan futbolcular Silvestre Varela ve Asamoah Gyan da antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Erol Bedir ile bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.