Giresunspor kupada tur peşinde
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, turu geçmek istediklerini söyledi.
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 12:33
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, 4-2 kazandıkları ilk maçta olduğu gibi yine rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacaklarını belirtti. Kadrodaki her oyuncunun en iyi şekilde mücadele edeceğine inandıklarını dile getiren Kazancıoğlu, "İlk maçın skor avantajını kullanarak tur atlamak istiyoruz. Tek farklı yenilsek bile tur atlıyoruz ama kesinlikle hedefimiz galibiyet. En iyi şekilde mücadele edip turu geçen taraf olmayı amaçlıyoruz." dedi.
Kazancıoğlu, tur atlamanın kulübe maddi gelir de sağlayacağını ifade ederek, "Tur atlayıp üç büyük takımdan biriyle karşılaşırsak futbolseverler için de iyi olacaktır. İnşallah kazanıp iyi sonuçlar elde ederiz." diye konuştu.
Akın Çorap Giresunspor, yarın deplasmanda saat 18.45'te Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
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