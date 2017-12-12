Gençlerbirliği, Kars 36 Spor maçına hazır

Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, ardından dar alanda taktik çalışmaya geçti. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

BİLET FİYATLARI

Öte yandan, Gençlerbirliği ile Kars 36 Spor'u karşı karşıya getirecek mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu.

Tüm kategorilerde 5 liradan satışa çıkan biletlerde, Kars 36 Spor taraftarında Passolig şartı aranmazken, Gençlerbirliği tribünlerine giriş Passolig kartıyla sağlanacak. Ayrıca bu maçta kombine biletler de geçerli olacak.