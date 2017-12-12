Bucaspor kupada tur peşinde

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Bucaspor, rakibini 1-0 ya da 2 farklı yenmesi halinde tur atlayacak. Her türlü beraberlik ve galibiyet ise Sivasspor'a yarayacak. Karşılaşma 2-1 Bucaspor'un üstünlüğü ile biterse son 16'ya çıkacak tarafı uzatma dakikaları veya seri penaltı atışları belirleyecek. Maçın bilet fiyatları Kastamonuspor maçında olduğu gibi kulübe destek amaçlı 50 TL olarak belirlendi. Buca'da Teknik Direktör Mehmet Bulut'un istifasının ardından takımın başına geçen Antrenör Aytekin Sümbül'ün ideal kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.