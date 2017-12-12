Bucaspor kupada tur peşinde
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor 1966'yı evinde 3-1 yenerek moral bulan Bucaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak.
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 11:40
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Bucaspor, rakibini 1-0 ya da 2 farklı yenmesi halinde tur atlayacak. Her türlü beraberlik ve galibiyet ise Sivasspor'a yarayacak. Karşılaşma 2-1 Bucaspor'un üstünlüğü ile biterse son 16'ya çıkacak tarafı uzatma dakikaları veya seri penaltı atışları belirleyecek. Maçın bilet fiyatları Kastamonuspor maçında olduğu gibi kulübe destek amaçlı 50 TL olarak belirlendi. Buca'da Teknik Direktör Mehmet Bulut'un istifasının ardından takımın başına geçen Antrenör Aytekin Sümbül'ün ideal kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.
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