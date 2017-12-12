Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Kara kartal, ilk maçta 9-0 kazandığı Manisaspor'a konuk oluyor. İşte Beşiktaş'ın 11'i...
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 20:02
Beşiktaş; ilk maçta Manisaspor'u Alvaro Negredo'nun dört, Jeremain Lens'in üç gol attığı maçta 9-0 mağlup etmişti. Beşiktaş'ın diğer iki golünü Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek kaydetti. Beşiktaş'ta 6 maçlık cezası biten Caner Erkin karşılaşmada forma giyebilecek. Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta hem sarı kart cezalısı durumuna düşen hem de hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç men cezası alan tecrübeli oyuncu, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek.
Bu akşam 21:00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele A2'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Beşiktaş, bu akşam 21.00'deki Manisaspor maçına gri forma, gri şort ve gri konç ile çıkacak.
STAT: 19 MAYIS
YAYIN: A2
BEŞİKTAŞ: Utku, Fatih, Mitrovic, Alpay, Caner, Medel, Talisca, Aras, Orkan, Mustafa, Negredo.
MANİSASPOR: Emrullah, Berk, Kağan, Ömer, Ümit, Zahit, Asım, Alper, Akın, Bakaki, Ndong
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